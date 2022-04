La hija de Antonio David es clara desde el primer minuto en el que entra a plató y habla sin ocultar nada: " Es mi padre, es mi casa y no veo bien a nadie, él no está bien ". Además, ante las insistentes preguntas de los colaboradores sobre si Rocío ha intentado hacer entrar en razón a su padre, ésta dice: "Él no quiere hablar de nada con nadie, está bloqueado ".

"Incluso soy yo la que le digo a Marta que mi padre está bloqueado", confiesa sobre la conversación con la nueva pareja de su padre. "No es que yo esté llamando a Marta, que no tendría ningún problema y no soy una mala persona, pero si alguien me llama, pues le cojo el teléfono sin problema", aclara en pleno directo.