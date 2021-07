Rocío Flores sonríe tras el mensaje de su padre a Olga y sentencia: "La frase de mi madre es vergonzosa"

La gala de 'Supervivientes' viene cargada de polémica tras saberse el contenido de la carta que Antonio David Flores ha enviado a su mujer Olga Moreno. 'En el programa del verano', Rocío Flores no justifica las palabras de su padre pero tampoco deja en muy buen lugar a su madre.

"A ti te sobre lo que otras no han tenido nunca", es lo que le dice Antonio David a Olga. Una frase que viene como respuesta al famoso "no tiene coño" que Rocío Carrasco pronunció en la docuserie al hacer referencia al episodio que vivió al llegar al hospital donde estaba ingresado su hijo junto a la compañía de la pareja de su exmarido.

Rocío Flores explica con una sonrisa que "es evidente" que el comentario de la carta va dirigido a Rocío Carrasco. Entonces, Joaquín Prat se pone serio y le pregunta: "¿Qué no ha tenido nunca tu madre?". La hija responda: "Que lo digan ellos, la frase de mi madre me parece vergonzosa".

"Yo no soy responsable de lo que ha dicho mi madre en el documental, tampoco de que 'Supervivientes' meta la frase dentro del concurso y tampoco lo soy de que mi padre ahora decida poner esa frase", explica Rocío. "Hay que aceptar que hay una persona que está hasta aquí y diga 'donde las dan, las toman'... eso sí, a mí no me parece bien -sobre el comentario de su padre-", declara Rocío.