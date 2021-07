Joaquín Prat, muy claro con Rocío Flores: "Tu madre ha aportado pruebas muy contundentes sobre la actitud de tu padre"

Rocío Flores no contesta al presentador y se centra en el comentario de su padre a Olga: "No podemos olvidar que la persona que dice que 'no tiene lo que no tiene' es Rocío Carrasco y no Antonio David Flores". Por último, la colaboradora dice: "No entiendo como hija esa frase, no quiero imaginar cómo tiene que entender él como marido de Olga esa frase... para qué, para reírse de ella, pues entiendo que diga si os vais a reír de ella ahora me rio yo".