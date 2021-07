Rocío Flores, tras el anuncio de su madre como colaboradora en 'Sálvame': "Todo pasa por algo"

Jorge Javier preguntó a Rocío Carrasco sobre si saludaría a su hija por los pasillos de Mediaset. La madre, siendo clara contestó: "Creo que debo seguir para adelante y seguir con cosas que me aporten, no que me quiten". Una afirmación que provocaría una coincidente reacción de Rocío Flores en redes sociales: "Abraza todo lo que no te haga sentir que el mundo no es un lugar gris".