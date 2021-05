El presentador no se corta al hablar de la relación que Olga tiene con Gianmarco: "Se molesta cuando Valeria interrumpe sus momentos de intimidad, que no íntimos". La hija de Antonio David no puede parar de sonreír y responde: "Está bien que lo recalques". El presentador, con toda la ironía, insiste con la colaboradora: "Relación de ¡a-mis-tad!".