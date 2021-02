María Teresa Campos, al principio estaba "incómoda"

Pepe del Real es el encargado de hablar con la prestigiada periodista sobre la situación familiar: "María Teresa se mostraba muy incómoda con la llamada y no quería pronunciarse sobre el enfrentamiento entre su nieta y su hija". Sin embargo, al día siguiente la presentadora llamó a nuestro compañero: "Nos dijo que estaba contenta y que ya estaba todo solucionado".

En cuanto al conflicto de Alejandra y Carmen, Campos dice: "No dejamos de ser una familia mediática, las cosas se magnifican, son conflictos que surgen y son típicos de cada familia ". Por otro lado, tras el escándalo televisivo, María Teresa dice: "Lo que pasa es que ellas son 'Las Campos' y a todo se le da más importancia".

Carmen Borrego habla del conflicto con Alejandra Rubio

La hermana de Terelu Campos confirma a 'El programa de Ana Rosa' que " las cosas ya se han solucionado". Borrego quiere dejar claro a Pepe que con su sobrina Alejandra " no hay diferencias ni las va a haber".

En cuanto a la oferta laboral, Carmen Borrego se pronuncia: "He rechazado la oferta que me habían hecho para ser sustituta de mi madre como defensora de la audiencia". Además, Pepe del Real condirma que "no está muy contenta de que se haya hablado de las condiciones del trabajo".