Lequio, sobre la pelea de Dakota: “No es agresión, pero tampoco lo sería si hubiera sido al revés”

El otro día saltaron las chispas en la isla de ‘Supervivientes’, donde Dakota y Colate protagonizaron uno de los mayores enfrentamientos de la edición, cuando Dakota impedía que cocinaran un pez, y en uno de esos momentos, tras un pequeño empujón Colate caía al suelo. Hubo una división entre los concursantes que hablaban de agresión y los que no vieron nada.

Los colaboradores han hablado, y aunque la actitud de Dakota no es la mejor, no ven que haya agresión alguna, incluso creen que lo que Colate quería era provocar a Dakota, para que esta saltase. “No es agresión, pero tampoco lo seria si hubiera sido al revés”, comentaba Alessandro Lequio, el cual piensa que si hubiera sido al revés hubieran sido peores las consecuencias.