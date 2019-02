La declaración de los amigos de Romina y Raúl: “Ella tenía una expresión que decía ayúdame”

"Decía que acabar con la situación, ya que todo era cada vez peor", dice la amiga de la pareja. Según su testimonio, la paraguaya tenía pensado dejar la relación, pero le pidió que guardase silencio . "Si no, íbamos a discutir con Raúl, pero Romina me dijo que ella sí se lo iba a comentar".

Pasó una semana cuando, la noche del 7 de enero, recibieron una llamada de la madre de Romina diciendo que estaba preocupada porque no localizaba a su hija. Ella no se lo pensó y con su marido fue a la casa de Raúl. "Nos recibió en la puerta de la vivienda. No tenía ninguna intención de dejarnos entrar. Estaba como nervioso", dice.