La madre de Julen: “Si sé que hay un pozo sin tapar, me hubiera vuelto a Málaga con mi niño"

José Roselló reconoció la advertencia de David sobre el pozo mientras recogían leña para preparar una paella. "Me comentó que había tres pozos en la parcela, y que uno estaba a pocos metros. Pero me tranquilizó ver uno que estaba sellado perfectamente con PVC "

Sin embargo, por el que cayó el niño de dos años y medio no lo estaba. "Vi los bloques de hormigón que David dijo haber colocado sobre la boca del pozo, pero cuando yo llegué a rescatar a Julen, el agujero estaba descubierto. Si no, no se habría precipitado, ni a mí me habría entrado el brazo cuando intenté cogerle".