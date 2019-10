Abacuc, uno de los nietos de la viuda de la CAM: “Creo que mi tío es inocente”

Por otro lado, durante su declaración, Abacuc ha hablado de cómo sus padres los utilizaron para intentar hacer un chantaje emocional a su abuela, y que él les hizo caso a sus padres: “Mi abuela siempre me dijo que hiciera caso a mis padres”. Esta declaración viene porque la madre de Abacuc, le dijo que le enviara un mensaje a su abuela diciéndole que le habían hecho daño a su madre y que no querían volver a verla: “Mi madre me dijo que lo escribiera, ya que era una estrategia que estaban siguiendo”.