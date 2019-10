Mar Sala, hija de la víctima de la CAM: “Siempre que íbamos a una reunión, grabábamos con el teléfono la conversación”

En el cuarto día del juicio por el crimen de la CAM, han declarado las hijas de la víctima, las cuales han dejado claro que no existía una buena relación, pero siempre se mantuvieron las formas, como cuenta María Antonia Sala: “Yo con mi madre si me hablaba, pero no hablaba mucho”. Además han desmentido la versión de su hermano que dice que en las juntas de accionistas se producía una gran tensión, al igual que han negado que uno de los sobrinos hiciera un gesto amenazante a su madre: “Mi hija no lo vio, pero si mi madre lo hubiera visto le hubiera parado los pies”. En las declaraciones, se ve como las hermanas no confiaban nada en su hermano, grababan sus conversaciones con él y solían leer los papeles que se dejaba. Hoy declararan 6 nuevos testigos en este juicio en el que el principal sospechoso es Miguel López.