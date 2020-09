Los detalles sobre el supuesto hermano secreto de 'Las Campos': mayor que ellas y estuvo en el bautizo de Alejandra Rubio

La periodista ha asegurado que en el entorno de 'Las Campos' la existencia de este hermano no era algo que no se supiera: "De secreto nada. Es un señor completamente anónimo y me da la sensación que quiere seguir siéndolo. La gente que hemos trabajado con María Teresa Campos, este señor ha estado en la redacción, ha participado en las fiestas familiares. No es una persona que hayan escondido". Además, ha añadido más detalles: "Es de antes de que se casaran Teresa y su marido y, por supuesto, es reconocido, es Borrego. Es mayor que ellas".