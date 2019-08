Las Azúcar Moreno lanzan un duro mensaje a Jorge Javier Vázquez: “Recordaré el odio y la maldad que vi en sus ojos”

Tras varios meses de silencio, Toñi y Encarna, las Azúcar Moreno, han roto su silencio y han querido responder a Jorge Javier Vázquez ya que consideran que no recibieron un trato adecuado cuando abandonaron el concurso. Las Azúcar Moreno no olvidan su amargo paso por ‘Supervivientes’ y su mal trago en plató junto al presentador “Fue muy cruel en sus palabras y esas palabras no van con lo que hemos hecho, nos hemos ido de un reallity, pero no hemos robado ni hemos matado a nadie”.