Pablo Echenique: “Sánchez no ha querido negociar con nosotros y buscaba una coartada”

El intento de Pedro Sánchez para ser investido presidente de Gobierno no funciono, y el gran motivo fue la falta de acuerdo con Unidas Podemos, su socio preferente. Estos últimos, se han mostrado indignado tras las fallidas negociaciones. “Es una vergüenza que el PSOE haya negociado de esa manera” comenta Echenique, el cual no entiende cual era la táctica del PSOE, del que además dice que no tenía ninguna intención de negociar, algo que no ha sentado bien a la formación morada.