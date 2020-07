El emotivo discurso del hermano del fallecido José María Calleja: "La Covid es una ejecutora fría, cruel y destructora"

" José María era un hombre humilde y honesto, pero la Covid no distinguió entre seres humanos ", empezaba a decir emocionado el hermano para luego calificar al coronavirus como " una ejecutora fría, cruel y destructora ".

El hermano de José María ha querido referirse a cada una de las miles de víctimas que han fallecido en España: "No fueron mis hermanos, no compartí vivencias con ellos, pero fueron mis compatriotas, compartí con ellos ilusiones y esperanzas y compartí con ellos el mismo dolor... no vamos a olvidar a cada uno de los que perdieron la vida en esta historia, recordar es un deber y construir el país que ellos habrían querido compartir".