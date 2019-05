El enfrentamiento entre Lequio y Chabelita: "No sé de qué va tu madre"

Isabel Pantoja no ha conseguido callar a Omar Montes. Tras su fuerte bronca en 'Supervivientes' , el cantante vuelve a hablar de Chabelita y el supuesto edredoning con Asraf en 'GHDÚO' . "No me gusta que hable de mí porque yo no hablo de él. Está diciendo cosas que pueden perjudicar a mi pareja", ha comentado en el plató Isabel Pantoja antes de que Lequio se enfrentara a ella. "No sé de qué va tu madre. Omar tiene todo el derecho del mundo de hablar de su pasado", le ha comentado el colaborador.