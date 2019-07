El duro enfrentamiento entre okupas y vecinos en Toledo: "Se nota que no te han dado un palizón"

A la llegada de los agentes, la tensión no disminuye y los okupas continúan amenazando a los propietarios, que han plantado cara a estos okupas. "Cómeme el coño", "me vas a chupar los huevos por debajo del culo", dicen los okupas mientras hacen gestos obscenos. Además, los okupas lanzan más amenazas a los vecinos. "Yo a ti te conozco y sé dónde vives, cómo se nota que no te han dado un palizón", dice uno de los okupas, muy alterado.