Un amigo del presunto asesino de Janet rompe su silencio: "Le acompañé a Viladecans y me pidió el teléfono"

El entrevistado asegura que todo sucedió el día anterior de la desaparición de Janet , aunque en el sumario aparece como el mismo día que se perdió la pista a la mujer de 39 años. "El día 12 de marzo estábamos aquí en mi barrio y Aitor me dijo le acompañara a Viladecans . Lo acompañé y al llegar allí me dijo que si le podía dejar el móvil, que no tenía saldo", explica sobre esa llamada de tan solo 3 segundos. Llamó y quedó con la chica en un sitio concreto. Fuimos allí y llegó la chica, que venía por la calle de enfrente", cuenta.

El entrevistado, que ha pedido no revelar su identidad, asegura que conocía a Aitor desde hace dos meses y, que aunque no eran íntimos, sí se consideraba amigo del presunto asesino. "Me he quedado impactado porque no puedo entender cómo una persona puede hacerle eso a otra persona". También afirma que está "sobrepasado" y que no puede dormir ni comer por lo sucedido.