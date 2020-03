La entrevista completa a María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, en 'El Programa de Ana Rosa'

Además, María Jesús Montero no cree que el Gobierno cometiese una imprudencia permitiendo la manifestación del 8-M u otro tipo de concentraciones: "Este es un virus desconocido que los científicos están estudiando según se va produciendo, por eso lo que pasó en esos días no se corresponde con la realidad y sería injusto responsabilizar a nadie porque no es ningún germen que conociésemos y no sabíamos cómo reaccionaba. Ahora que lo sabemos, el Gobierno ha actuado y por eso no hay ningún tipo de reproche ni por parte del Gobierno ni por parte de las autoridades sanitarias"