El Cuco: ”Carcaño mató a mi amiga y encima me culpó, no lo quiero ni ver”

El 'Cuco' prefiere no dirigirse a Carcaño, exactamente igual que se aferra a su versión de los sucedido la noche del 24 de enero de 2009: "Creo que si este caso hubiese dicho como se ha estado diciendo, a la niña se la habría encontrado en dos años". Además, no cree que Miguel matase a Marta y lograse esconder su cuerpo sin vida: "En un momento de rabia a lo mejor un mal golpe puede ser. Pero llegar a tener la sangre fría y la maldad de todo el circo que estamos viendo, no". Pero sí considera capaz de hacerlo al hermano mayor de Miguel, Francisco Javier Delgado: "Yo ya lo he dicho, yo nunca me he escondido y siempre lo he mantenido... que yo siempre he pensado que si yo no estaba, Samuel no estaba.. Dos más dos son cuatro. No hay mucha gente que estuviera en el entorno de Miguel que se prestara a hacer una cosa de tal magnitud. Si a mí me llamas para esconder a una persona...". Además, el 'Cuco' se permite el lujo de criticar la sentencia y dice que no le parece justa: "Ni para la familia ni para mí que he salido condenado cuando después ha salido que había un tercero. Tercero será el Espíritu Santo. No lo entiendo. Yo no tengo nada que esconder y creo que se está viendo".