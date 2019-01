Primera entrevista a 'El Cuco', el encubridor del crimen de Marta del Castillo: “Mi condena fue para callar bocas”

Francisco Javier García ‘El Cuco’ fue condenado a dos años y once meses de internamiento en un centro por encubrir el crimen de Marta del Castillo cuando era menor de edad. Tras cumplir la condena, 'El Cuco', que ya tiene 25 años, habla desde Rognac, el pueblo francés al que se mudó hace años.

A pesar de enfadarse en un comienzo por la presencia de las cámaras, 'El Cuco' acepta hablar sobre la condena de dos años y 11 meses por encubrir el crimen de Marta del Castillo . "Oficialmente fueron dos años y 11 meses. Estuve 58 meses en total. Por el caso mediático se decidió mandarme a un piso tutelado y no podía salir fuera", dice.

Tras cumplir su condena, 'El Cuco' se marchó a esta localidad "por motivos laborales y personales" , según explica. Aunque trabajó como mozo de almacén, actualmente está en el paro y ha roto la relación que tenía con su pareja. "Llevo una vida tranquila, casi no salgo", confiesa.

Según 'El Cuco', en su entorno todo el mundo sabía que era inocente. "Había muchos amigos que tenían muchas ganas de que saliera. Sabían perfectamente que yo no había tenido nada que ver porque me conocían". "Cuando conoces a una persona, sabes por dónde te pueden venir los palos", dice.

Cuando está a punto de cumplirse diez años del asesinato de Marta del Castillo , 'El Cuco' habla sobre el juicio y la condena. "Se hicieron las cosas muy rápidas y no se hicieron bien. Ese ha sido el problema de todo esto", dice. Sobre su condena, afirma que "fue para callar las bocas porque la gente quería venganza y había que darle una cabeza".

Tras ganarse la confianza de 'El Cuco', ambos dirigen a un lugar más tranquilo y empieza a preguntar por cómo fue el asesinato de Marta del Castillo y la localización de su cuerpo, que no ha aparecido hasta la fecha. 'El Cuco' asegura que se enteró de que Marta había muerto por la televisión . "Yo estaba en la peña de mis padres, creo recordar. Salió en la televisión que habían detenido a Miguel (Carcaño) y a Samuel (Benítez) por la desaparición de Marta". "Entré en estado de ansiedad", cuenta.

De todas las versiones que ha dado Miguel Carcaño sobre el asesinato , 'El Cuco' considera que la correcta es la última. "A mí me cuadra más", dice. Carcaño aseguraba en esta última versión que su hermanastro, Francisco Javier Delgado, fue el autor material del crimen y quien escondió el cadáver de Marta. "Si finalmente ha sido como él ha dado en la última versión, que no ha sido él y que ha sido para que otra persona se escapara, ha salido bastante bien la jugada", añade.

En la entrevista, 'El Cuco' mantiene que es inocente y que lo pasó muy mal. "Encima de un hecho así, que sea una amiga tuya... Es es lo que más me ha jod***" . Sin embargo, con 15 años hizo una reconstrucción de cómo ayudó a Carcaño y a su hermanastro a sacar el cuerpo de Marta de la casa. "Fue por presiones policiales. Yo en ese momento lo único que quería era salir de ahí y si hubiera estado la ventana abierta, habría saltado", se justifica.

Por último, 'El Cuco' asegura que no sabe dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. "No lo sé. Me gustaría saber dónde está para desmentir todo y que salga a la luz como tiene que salir y sobre todo para que se encuentre ya a Marta para que pueda descansar ella y sobre todo su familia".