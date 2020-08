La tensa entrevista de Patricia Pardo con dos okupas de Pallejà: "¡Que se busquen un trabajo!"

Tensa entrevista con Patricia Pardo

Patricia Pardo le ha recriminado desde el primer momento por no dar la cara y ellas se han defendido de que le están poniendo el "papel de malas". La presentadora, muy seria, le contesta: "El papel de malas no, el papel de okupas".

Una información tan insólita que las mismas okupas no han querido dar más detalles porque "estas gestiones ilegales no hay que hablarlas en televisión" . Luego, atacan a la presentadora: "Debes ser un poco más objetiva y júzgate un poquito como profesional". La presentadora le vuelve a contestar muy contundente: "¿Sabes lo que pasa? Que cuando os sentís acorraladas por las preguntas os vais ".

Gahona no ha podido aguantar más y les ha enviado un mensaje: "A ver si buscáis un trabajo, no sois tan caraduras y pagáis un alquiler". "Yo estoy del lado de la ley, considero que no han dado la cara y me parece muy oportuno lo que decía Gahona: ¡que se busquen un trabajo!".