La entrevista en directo del 'estafador del amor': "Vivo de mis padres, no de las chicas. Yo doy, y doy bien"

Albert Cavallé, conocido como el 'estafador del amor', ha concedido su primera entrevista en directo para 'El programa del Verano'. Cavallé ha hablado con su abogado sobre las 24 denuncias por presunta estafa a sus amantes: "Soy un ciudadano normal, con una vida divertida y atareada. En ningún momento he dañado a nadie", comenta.

"Quiero el mismo trato que mis víctimas. A mi ningún juez me ha condenado”. El conocido como ‘estafador del amor’, Albert Cavallé, ha dado una entrevista en exclusiva para ‘El Programa del Verano’ junto a su abogado para hablar de las 24 denuncias de presunta estafa que acumula de sus amantes.

Cavallé ha comentado que es "un ciudadano normal, con una vida divertida y atareada". "En ningún momento he dañado a nadie", comienza diciendo. "La vida que tengo la llevo teniendo desde los 13 años. A raíz de estas señoritas se dice que voy a hoteles de lujo, pero lo llevo haciendo desde que tengo 13 años". "Que no guste lo que hago es diferente, pero yo ni estafo, ni malverso, ni hago nada malo".

Durante la entrevista de Cavallé, su abogado ha aclarado el motivo por el que se suspendió el juicio previsto para ayer, 2 de julio. "La Fiscalía ha intentado implicarle en otro delito diferente", explica.

Sobre las denuncias que tiene, Cavallé ha confirmado que en total son 24, 21 de mujeres y 3 de hombres. "Ni siquiera sé por qué me denuncian los hombres". Al respecto, añade: "Se están aceptando denuncias de chicas que ni saben ni soy yo. ¿Cómo me costeo esto? A través de mis padres. Yo vivo de mis padres, no de las chicas. A las chicas no les pido, yo doy, doy , doy, y doy bien", dice con tono chulesco.

Cavallé se ha mostrado ofendido por el trato que recibe de los medios de comunicación y se ha quitado el pinganillo tras discutir con Patricia Pardo , periodista de este programa. Posteriormente, ha vuelto a tener un segundo enfrentamiento con Patricia Pardo, a la que ha llamado "superperiodista". "Me esperaba preguntas de más nivel. Aprender a preguntar", decía Cavallé. "Tú no sabes responder a preguntas de más nivel y por eso tienes a tu abogado", respondía Patricia.

Cavallé ha denunciado también que las víctimas de sus presuntas estafas han filtrado sus imágenes y hayan creado una web en la que se le puede "denunciar con un solo click": "Yo no tengo redes sociales, las víctimas han publicado mis fotos. Yo no uso ni Twitter ni Facebook, solo Badoo y Tinder".

Sobre sus falsas identidades, asegura que se tratan de 'nicknames' o motes. También comenta que no se ha hecho pasar por un cirujano o un empresario, como afirman varias de sus denunciantes. Además, ha asegurado que no ha utilizado tarjetas de crédito de sus parejas sin su permiso: "Yo solo he usado las tarjetas de crédito de mi madre y mi padre".

En su tensa entrevista en directo, Cavallé asegura que las denuncias vienen motivadas por el despecho de una de sus parejas al enterarse de sus infidelidades tras acceder a su ordenador. "Creo que esa web la ha hecho presuntamente mi primera pareja. Lo estamos investigando", comenta.

Finalmente, Cavallé ha comentado que está "tranquilo", no ha mostrado arrepentimiento por su comportamiento con las denunciantes y ha hablado sobre su futuro. "Solo pido perdón a mi padre y a mi madre. Tendré el futuro que me haya ganado. Me gustaría seguir llevando mi vida. Quiero seguir siendo 'papá".