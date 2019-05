Aperece acuchillado el perro de la alcaldesa de O Porriño tras el tiroteo de los Morones: "No me van a amedrentar"

Un miembro del clan de los Morones irrumpió en una pedida de mano de la familia de los Zamoranos y descargo una pistola hiriendo a dos jóvenes. La alcaldesa señaló abiertamente a los responsables en una entrevista de radio y al volver a casa se. "Llevo de alcaldesa cuatro años, nunca me he callado, las cosas tienen un nombre y hay que decirlo. El domingo después de dar unas declaraciones en la radio donde me preguntaron las primeras reacciones a la noticia del tiroteo de la noche, alguien, no quiero decir que hayan sido ellos, pero alguien entró en mi jardín, saltó la valla y a mi perrita la rajaron de arriba abajo desde el pecho hasta la barriga. La consideraba de mi familia. Si es una llamada de atención sea quien sea, no va a conseguir amedrentarme, voy a seguir cumpliendo con mi obligación", cuenta Eva García de la Torre en ' El Programa de Ana Rosa