Nuria, supuesta novia de Omar, en exclusiva: "Llevamos medio año viéndonos"

Nuria, la amiguita de Omar, ha tardado poco en hablar y parece que está un poquito molesta por su novio. Por eso y para aclarar otros temas, ha contactado en exclusiva con nuestro programa: "Llevamos medio año viéndonos y me acaban de decir que soy una más, que tiene muchas otras y eso no me ha gustado nada, así que cuando hable con él, lo tendremos que solucionar. Ha habido celos, ha habido tonterías como si fuésemos pareja y yo tengo que hablar con él sobre lo que ha dicho porque no me ha gustado nada, no quiero que me vea como a otras, dice que tiene muchas amiguitas como yo, cuando yo sé que eso no es verdad. Esta mañana hemos tenido una conversación bastante seria. Hablo con él todos los días, le he dicho que hablaremos en persona, ya le he enviado un mensaje. Yo sé que él no siente nada por Isa