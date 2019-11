Adriana Dorronsoro: "La exmujer de Hugo dice que no tiene ningún contacto con su hija"

La periodista Adriana Dorronsoro ha hablado con Leslie, la exmujer de Hugo Sierra en Uruguay. Cuenta que estuvo casada con Hugo durante tres años cuando tuvieron a su hija Micaela, que ahora tiene 15 años. Un año más tarde, ambos pusieron fin a su matrimonio por diferencias. Según Adriana Dorronso, Hugo no mantiene contacto con su hija, aunque explica que la exmujer del ganador de 'GH Revolution' ha preferido no dar detalles sobre esta situación: "Ellas viven en Florida felices y no quieren entrar en nada de esto".