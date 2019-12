La gota fría afecta duramente de nuevo a la localidad murciana de Los Alcázares

Santiago, el hombre con el que habló Ana Rosa en septiembre y cuya casa quedó sumida por el agua, ha vuelto a hablar con el programa para denunciar esta situación que parece repetirse cada vez con mayor frecuencia: “La lluvia era algo que antes daba alegría y ahora da temor”. Santiago además ha dicho que ha cambiado de casa, donde dice que no ha entrado tanta agua. Santiago además habla de que se actué desde la cuenca ya que según él no es una decisión que pueda tomar la localidad de Los Alcázares: “Hemos propuesto algunas soluciones para que los técnicos, ya que no ha sido una gran lluvia pero el pueblo se ha inundado”.