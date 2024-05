Ángel Cristo lo tiene claro: no quiere tener más relación ni con su madre, ni con su hermana. Desde plató, Nagore Robles, colaboradora y ex de Sofía Cristo, ha opinado sobre las duras palabras de Ángel. "¿Tú conoces muy bien la relación entre Ángel y Sofía, ¿no?", ha preguntado Sobera a Nagore, quien, a pesar de haber mantenido una larga relación con Sofía, confiesa no conocer apenas cómo se llevan los hermanos: "No, la verdad es que no la conozco tan bien".