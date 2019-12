La Guardia Civil ha reactivado la búsqueda de Marta Calvo, haciendo hincapié en los sumideros y canalizaciones de la zona tras no encontrar su ADN en casa de Jorge. La joven desapareció el 7 de noviembre. Dos días más tarde su madre interpone una denuncia, pero no es hasta el día 13 cuando se le toma declaración, con Jorge ya en paradero desconocido. El 15 de noviembre se realiza la primera inspección en casa del descuartizador confeso, pero no se precinta el domicilio hasta el día 20.