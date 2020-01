Los hermanos de la presunta parricida de Logroño: "Nos parece todo surrealista"

El hermano de la presunta parricida no ha podido dar mucha información sobre las cartas escritas que encontró por el secreto de sumario del caso, pero sí ha contado que las encontró en una bolsa. Cuando Ana Rosa ha preguntado si cree que su hermana mató a su hija, afirma: "No pensamos en eso, no le vemos sentido. Nos parece todo surrealista", explica.