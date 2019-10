Paloma, hija de la primera víctima del asesino del hospital: “Hemos luchado para que lo que le pasó a mi madre no volviera suceder”

El pasado sábado, el asesino del hospital, intentó matar de nuevo a una persona, como lo hizo hace 22 años con una mujer de 82 años y más tarde con un compañero de prisión. La hija de la primera víctima ha hablado sobre cómo vivieron lo ocurrido: “Cuando llego al hospital me dicen que han asesinado a mi madre y nos quedamos sorprendidos” . Paloma además cuenta que ella se iba a quedar esa noche en el hospital: “Me iba a quedar esa noche y el médico forense dice me hubiera matado a mi primero” .

Paloma además cuenta uno de los detalles que comentó la Policía tras el asesinato: “Cuando le detuvieron dijo que lo había hecho con un cinturón que le daba suerte”. Paloma no entiende como han dejado en libertad a un asesino de este tipo, que fue reincidente y que siempre tenía todo planeado: “Hemos luchado para lo que le pasó a mi madre no volviera suceder”. Ahora, la hija de la primera víctima pide que la reinserción se produzca cuando realmente la persona no siga siendo peligrosa.