Hijo del paciente fallecido tras 120 días en la UCI: "El Covid dejó a mi padre sin fuerzas para luchar contra una simple infección"

Además, nos ha contado cómo han vivido en la familia esta larga lucha con un triste final : "Los dos primeros meses no pudimos visitarle. Después, cuando dio negativo en el virus, ya pudimos ir a visitarle y hemos podido estar con él todo el tiempo necesario hasta el último momento . lo han pasado tres miembros más de la familia, pero a cada uno le ha afectado de una manera muy diferente".

Francisco Izuzquiza nos ha explicado cómo se encuentran y qué se complicó en el estado de salud de su padre cuando todo parecía que iba bien: "Hemos tenido cuatro meses de despedida y lo estamos llevando relativamente bien para lo que estamos viviendo. La última semana se complicó la situación porque estaba mejorando y hoy debería estar en planta, pero una infección de vesícula lo estropeó todo. Esto no es una gripe y él ha muerto por las consecuencias de este coronavirus, que te deja tumbado y sin fuerzas para luchar contra una simple infección. Él no era un paciente de riesgo y no esperábamos que esto se complicase tanto".