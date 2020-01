Fernando es el hijo del hombre que fue brutalmente agredido en Camarma y que se encuentra en coma: “Mi padre está muy mal y no sabemos cómo va a progresar”. No se sabe nada de quien o de quienes son los agresores, pero Fernando tiene claro que querían matar a su padre: “Esto no es una agresión, es un intento de homicidio”. Fernando además ha aprovechado para pedir la colaboración ciudadana para poder detener al autor o autores de los hechos.