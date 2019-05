Otra mujer de Infancia Libre ha sido detenida por secuestrar a su hija durante un año y medio. A pesar de que el caso guarda ciertas silimitudes con el de Maria Sevilla, miembros de la investigación asegura que la niña no se encontraba en las mismas condiciones en las que encontraron a los hijos de la presidenta de la organización. A Patricia se le ha retirado la custodia de su hija, no se le permite acercarse a la menor a menos de 500 metros y no puede salir de España.