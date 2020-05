Insultos y ataques entre ellos: Así 'solucionan' los políticos españoles la crisis por la pandemia

Pablo Iglesias, acusó a Iván Espinosa de los Monteros de golpista. "A ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven", dijo Iglesias. El diputado de Vox decidió abandonar la sala en ese momento ante la inacción del socialista Patxi López, presidente de la comisión. "Cierre la puerta al salir", terminó Iglesias cuando Espinosa de los Monteros salía de la sala.

Horas después, ya por la tarde, Patxi López pidió disculpas por su inacción: "Esta mañana no he estado a la altura de lo que significa esta comisión" y pidió a sus compañeros de profesión un esfuerzo para mantenerse a la altura de las circunstancias y de la institución a la que representan. Pero su petición no se cumplió. La diputada Vox Inés María Cañizares acusó a los miembros del Gobierno de "pirómanos comunistas" ante la mirada atónita de Nadia Calviño.