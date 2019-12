Isa Pantoja, sobre el reencuentro de Adara y Gianmarco: "Ella estaba mucho más entregada"

En el plató del programa, se ha producido un intenso debate. Antonio Rossi cree que Adara no puede ir ahora de coherente y cree que es demasiado tarde para que actúe como si no hubiera pasado nada. Por su parte, Isa Pantoja afirma que Adara no se comportó de forma fría con el italiano. "Ella estaba mucho más entregada que él", dice la hija de Isabel Pantoja.