Marisa Martín-Blázquez, tras la respuesta de Isa a Omar: “Quien está manejando la situación es Kiko Rivera”

La entrevista de Omar Montes en el ‘Deluxe’ ha dado mucho de qué hablar. Isa Pantoja no dejó que pasar mucho el tiempo para responder, ya que al día siguiente no dudo en llamar al programa ‘Viva la Vida’, donde critico duramente al que fuera su novio: “Estoy harta de que este sinvergüenza diga cosas de mí y mi familia”. Los colaboradores han hablado sobre lo ocurrido, donde han acusado a Omar de pasarse de la raya y creen que podría salir mal parado. Marisa Martín Blázquez tiene claro quién es el que está detrás de las declaraciones de Omar, y no es otro que Kiko Rivera: “Quien está manejando toda esta situación es Kiko Rivera”