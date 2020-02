Joaquín Prat ya tiene a su favorito de ‘Supervivientes’: “Si me pones a 17 iguales no me despego de la televisión”

Joaquín Prat ya tiene claro quién es uno de sus concursantes favoritos de ‘Supervivientes’. El presentador ha remarcado la personalidad de este, alegando que aunque es algo brusco, podrá protagonizar grandes momentos en la edición. “Si me pones a 17 iguales no me separo de la televisión”, expresaba el presentador, que aunque también ha hablado bien de los otros concursantes, ha quedado cautivado por uno de ellos. El resto de colaboradores no se han mostrado muy a favor del presentador, pero si que han admitido que va a dar juego.