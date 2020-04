Joaquín Prat, del escándalo amoroso de Alfonso Merlos: "Esto es jugar con los sentimientos"

Joaquín Prat ha regresado al plató de 'AR' para comentar el lío amoroso entre Alfonso Merlos, Marta López y Alexia , un tema que promete ocupar muchas cosas de televisión : "Lo que cada uno haga con su vida es algo personal. pero claro... saltarte el confinamiento no es muy bonito", ha dicho el periodista. Además, cree que esto "no ha sido un desliz por parte de ella" y que ha "jugado con los sentimientos de Marta".

Poco antes, el tertuliano reaparecía en 'El Programa de Ana Rosa' después de que se hiciera viral el vídeo en el que una chica en bikini aparece en su casa durante una videollamada que se estaba emitiendo a través de YouTube y ha dado su versión de lo sucedido: "Estoy tranquilo, sereno y fuerte, pero disgustado. En un país con más de 20.000 muertos, que el centro de atención sea tu vida privada me parece algo incómodo. Estoy preocupado por mi familia y como te podrás imaginar no voy a hablar de mi vida privada ni a dar detalles o desmentidos", explicaba.

Además, se ha referido directamente a Marta López: "Durante algún tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta, a la que he tratado de proteger, cuidar y ayudar. Luego ella ha entendido que yo no había hecho las cosas bien y si ella siente eso y cree que le debe unas disculpas, a mí no me duele prendas en dárselas. Yo no quería hacerle daño, pero tiene mis disculpas así lo considera".