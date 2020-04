Merlos habla tras el escándalo: "Si Marta considera que hay cosas que no he hecho bien, me disculpo"

Alfonso Merlos se ha convertido en el protagonista involuntario de este fin de semana tras el ya conocido como #MerlosPlace

"Estoy tranquilo, sereno y fuerte, pero disgustado"

Merlos asegura que está "soltero"

Alfonso Merlos se ha convertido en el protagonista involuntario de este fin de semana. El tertuliano ha reaparecido en 'El Programa de Ana Rosa' después de que se hiciera viral el vídeo en el que una chica en bikini aparece en su casa durante una videollamada que se estaba emitiendo a través de YouTube y ha dado su versión de lo sucedido.

"Estoy tranquilo, sereno y fuerte, pero disgustado. En un país con más de 20.000 muertos, que el centro de atención sea tu vida privada me parece algo incómodo. Estoy preocupado por mi familia y como te podrás imaginar no voy a hablar de mi vida privada ni a dar detalles o desmentidos", ha explicado.

Además, se ha referido directamente a Marta López: "Durante algún tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta, a la que he tratado de proteger, cuidar y ayudar. Luego ella ha entendido que yo no había hecho las cosas bien y si ella siente eso y cree que le debe unas disculpas, a mí no me duele prendas en dárselas. Yo no quería hacerle daño, pero tiene mis disculpas así lo considera".

Sobre si habían roto su relación, Merlos no ha querido dar detalles: "No voy a desvelar si hemos roto o no, pero se han dicho tantas falsedades y mentiras que no podría ni desmentirlas", ha explicado poco antes de confesar que está "soltero".

Antes de terminar, Esther Palomera ha criticado el comportamiento de su compañero: "Tu vida privada me interesa cero o menos mil y soy muy partidaria del amor, del poliamor, del sexo y de lo que quieras hacer con tu vida porque no me interesa en absoluto igual que al ochenta por ciento de la población. Lo que sí me molesta es que apliques esa doble moral en la que tu criticas ciertos comportamientos que luego tú has fomentado. Has hablado de una España en confinamiento y parece que tu casa parecía cualquier cosa menos una casa en confinamiento". "Yo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa", se ha defendido Merlos.

Poco antes de que Alfonso Merlos se explicase, la propia Ana Rosa Quintana le ha soltado una 'indirecta' para después asegurar que en ese punto tocaba ponerse con lo importante: "¿Tú guardas la distancia de seguridad, Merlos? ¡Tienes que guardarla!", le ha dicho.