Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía: "No creo que Granada no pueda cambiar de fase y Vizcaya sí"

Este lunes, después de que Granada y Málaga no pasasen a fase 1, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía, que se ha mostrado crítico con las decisiones tomadas por el Gobierno: "No creo que Granada no pueda cambiar de fase y Vizcaya sí. Aquí han seguido criterios por provincia y no por área sanitarias". Además, asegura que están esperando explicaciones del Gobierno: "No nos han dicho nada, es una imposición".