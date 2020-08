Laura Borrás, Portavoz de Jxcat, ataca al Gobierno: "Hubo colaboración en la marcha del rey y es un escándalo"

La marcha del Rey emérito del país no ha dejado indiferente a nadie y las reacciones han sido muy diferentes. Quim Torra convocó en el día de ayer al Parlament para tratar la salida de Juan Carlos I y pide explicaciones al Gobierno por su actuación en cuanto a este tema y exige al rey Felipe VI que abdique por los escándalos de su padre . De esto ha querido hablar ‘El Programa del verano con Laura Borrás, portavoz de Junts Per Catalunya .

Laura Borrás sobre que se pida la abdicación de Felipe VI: “La petición de Torra tiene que ver con la cuestión de las institución monárquica que pasa por las personas que la ejercen y en ese sentido el presidente Torra se hace eco de una corriente de opinión absolutamente mayoritaria en Cataluña. Un 78% de los catalanes no se siente representado por esta institución, es la peor valorada, es una institución anacrónica y desfasada”. Borrás también habla del papel del Gobierno en esta marcha: “El comunicado que emitió el rey fue un anuncio de fuga y no solamente no se hizo nada por parte del Gobierno y se está dando a entender de que hubo una colaboración en esta decisión y en materializarla, aunque no nos den detalles me parece que es un escándalo”.