La entrada de Pol como nuevo concursante de ‘GH VIP’ no ha sido plato de buen gusto ni para Adara ni para el maestro Joao. La pareja, que está pasando una crisis, se deshizo en lágrimas durante su encuentro, provocando que los colaboradores no tengan mucho que decir. Ana Rosa no conocía muy bien esta relación y quedaba muy impactada: “No doy crédito”. El resto de colaboradores creen que toda esa relación es un montaje y que ambos se están aprovechando.