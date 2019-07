Una vecina de la segunda ‘Manada’ de Manresa: “Escuché ruido, pero era algo habitual”

Los vecinos de la segunda ‘Manada’ de Manresa han hablado, y han dado por veraz la versión de la víctima. Los vecinos ya llevaban varios meses quejándose sobre el ruido que estos jóvenes hacían en el piso, en el cual estaban de ocupas. Mientras que esta vecina dice haber escuchado ruido, pero al ser algo que ocurre mucho no le dio importancia. “Estaba durmiendo, cuando comenzaron a hacer ruido, pero yo no me imagine que estuviera ocurriendo eso”, declaraba esta vecina. Otro de los vecinos dice haber escuchado gritos, e incluso haber visto a la chica entrar y salir del edificio.