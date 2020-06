Margarita Del Val, viróloga del CSIC: "No se espera que el calor arregle casi nada"

Los contagios de coronavirus en España han subido a su nivel más alto desde hace tres semanas, dejando rebrotes en casi todo el país y haciendo que la preocupación aumente. 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Margarita del Val, viróloga del CSIC, que ha advertido de los problemas de la relajación de la sociedad y ha recalcado que el verano no será nuestro salvador: "En el calor no nos podemos confiar en absoluto porque no se espera que arregle casi nada. Lo importante es que los comportamientos de la gente favorezcan que se controle la transmisión del virus y hay demasiadas excepciones que están causando brotes".