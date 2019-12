Mariano Rajoy desvela la surrealista manera en la que conoció a Puigdemont

Mariano Rajoy ha hablado del polémico Puigdemont, al que conoció mucho antes de convertirse en el polémico y conocido político que es ahora: "Nadie sabía quién era, pero yo sí lo conocía. Lo conocí con motivo de la inauguración del Ave en Gerona, cuando él era alcalde y se dedicó a pegarnos una bronca en lugar de celebrar la llegada del tren de alta velocidad a su ciudad. También me reuní varias veces con él en Moncloa y la última vez le pregunté si creía que yo iba a autorizar el referéndum, al lo que él me contestó que sabía que no porque era imposible. Yo ya era muy mayor entonces....", ha desvelado el expresidente del Gobierno.