Joan Baldoví, diputado de Més Compromís: “Se pone el foco solo en ERC pero también nos necesita al resto”

Joan Baldoví, diputado de Més Compromís, ha hablado sobre la situación de la formación de gobierno, donde Pedro Sánchez solamente se centra en ERC mientras que no mira a otros partidos: “Se pone el foco en ERC pero también nos necesita al resto”. El diputado valenciano ha querido matizar que lo que piden ellos beneficiará también a otras comunidades autónomas: “Hay que mirar que existen otros problemas más allá de Cataluña”. Més Compromís quiere que el estado solucione problemas que afectan a todos los ciudadanos y no simplemente a los de una comunidad autónoma, pero tienen claro que si no se vuelven a reunir con el PSOE no darán su voto.