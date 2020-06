El mensaje de Lequio a Mila tras conocerse su cáncer de pulmón: "Deseo de todo corazón que pueda curarse"

Según contó la propia Mila en su programa, la enfermedad se la diagnosticaron hace apenas una semana y ya va a empezar con el tratamiento de radioterapia y quimioterapia: "Me dicen que vamos a conseguirlo y yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo".

Entre lágrimas, la colaboradora explicaba que no tendrá que ingresar para recibir el tratamiento y su hija vendrá a España para estar con ella en cuanto la situación lo permita. "A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña. Estoy asustada pero lo vamos a conseguir. Yo a mi médico le dije ¿Me voy a morir? y me dijo 'de esto no lo creo", sentenciaba Mila Ximénez sin poder controlar la emoción.