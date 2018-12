telecinco.es

Mónica Hoyos ha hablado en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para repasar su concurso. La ex de Carlos Lozano ha asegurado que "el padre de su hija se ha cargado parte" de su concurso y ha mantenido un particular pique con Joaquín Prat cuando éste defendía a Miriam Saavedra.

Mónica Hoyos se ha sentado en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para repasar su paso por el reality, marcado por sus enfrentamientos con Miriam Saavedra. "Me insultó, me vejó y si consideráis que eso es ser una 'gran hermana', para mí no lo es", comentó sobre la finalista de 'GH VIP'. Antes de comenzar la entrevista, ha podido ver los mayores enfrentamientos entre las dos ex de Carlos Lozano.

Antes de empezar hablado de sus enfrentamientos con Miriam Saavedra y Carlos Lozano en la casa, Mónica ha defendido su paso por el programa. "Me siento muy tranquila con mi concurso y estoy muy orgullosa de lo que he hecho, seguramente he gestionado muchas cosas mal, pero hay que estar en la casa 89 días con todas las cosas que me han metido y todos los problemas que en mi caso eran familiares y no solo cuando se te cae una taza de café al suelo. Me siento muy ganadora", dice.

Sin duda, Miriam va a ser la ganadora del concurso Mónica Hoyos

Mónica ha reflexionado sobre su paso por el programa y aprovecha para lanzar un dardo a Miriam. "El concurso estaba muy ligado a mi realidad. De un día para otro, yo no me puedo tomar un líquido que me haga olvidarme de todo y que entrara mi ex y ella y me machacaran. Yo tengo corazón, las fingidas son otras".

A pesar de declarar la guerra a Miriam Saavedra, Mónica tiene claro que su archienemiga en la casa va a ganar esta edición de 'Gran Hermano VIP'. "Desde el momento que escuchábamos desde dentro de la casa los abucheos y los aplausos, ya sabíamos que iba a ganar", afirma.

Si yo hubiera manejado al grupo, sería ganadora, pero si ellos no tienen personalidad... Mónica Hoyos

También ha tenido palabras para su ex, Carlos Lozano: “Carlos y yo éramos familia. No sé por qué ahora lo niega. No entiendo por qué dicen ahora que estoy despechada. Que digan lo que quieran, ya me da igual. Lo único que he intentado es que un padre y su hija se lleven bien. Hace mucho la defensa que tengas fuera y mi sensación es que el padre de mi hija se ha cargado parte de mi concurso”.

Para terminar, Mónica ha rebatido a Joaquín Prat ante la defensa que el presentador ha hecho del concurso de Miriam Saavedra. "Es la que más ha llorado y la que más nos ha hecho reír, la más auténtica y la que ha dicho las cosas a la cara", comentaba el presentador. "Y la que más ha fingido", ha respondido Mónica.