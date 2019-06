Isa Pantoja explica la ausencia de Asraf en 'Supervivientes': "Fue un malentendido"

Alessandro Lequio y Sandra Aladro han preguntado a Isa Pantoja por los rumores de crisis en su relación con Asraf. Mientras el colaborador asegura que el novio de Chabelita está enfadado por su visita a Honduras y por las imágenes de buena sintonía que mostró con su madre y Omar, Sandra Aladro le ha preguntado por el motivo por el que Asraf no entró en el plató de 'Supervivientes' a pesar de haber ido a Telecinco.

"Fue todo un malentendido", explica Isa. Según la hija de Isabel Pantoja, Asraf fue al plató porque en un principio ella no iba a acudir tras un largo viaje y le dieron la opción de irse porque el programa no iba a tratar el tema previsto. "Luego yo sí fui porque no podía venir a este programa antes que a 'Supervivientes' y ya tenía acordado esto", dice Chabelita.